Зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом відбудеться в Сочі 22 жовтня.



Про це «Тасс» повідомив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає Главком.



«Підтверджую, що зустріч відбудеться в Сочі 22 жовтня», - заявив він.



Раніше канцелярія турецького лідера повідомила, що візит Ердогана в Сочі заплановано на 22 жовтня.



Нагадаємо, Путін 15 жовтня обговорив по телефону з Ердоганом турецьку військову операцію в Сирії і запросив відвідати в найближчі дні Росію.



До слова, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Ердогана із «депутатами» з окупованого Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що візит так званих кримських депутатів Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їхня участь в офіційних заходах за участю президента Туреччини є черговою провокацією Кремля та «прикрим непорозумінням».



Натомість в Туреччині запевнили Україну, що Поклонська потрапила на форум у Стамбул випадково.