Болгарська поліція ідентифікувала 15 футбольних фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів під час матчу Болгарія-Англія у Софії 14 жовтня .

Про це повідомляє ВВС, передає Еспресо.

Шість з них арештовані, щодо дев'ятьох триває слідство. Трьох фанів розшукують.

Під час матчу, що завершився для Болгарії поразкою 0:6, група болгарських фанів підіймала руки у нацистському вітанні, зображувала мавп та викрикувала образи на адресу темношкірих гравців збірної Англії.

УЄФА підтвердила, що висунула чотири обвинувачення футбольному союзу Болгарії у зв'язку з расистським інцидентом.