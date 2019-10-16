Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
|10:10 17.10.2019
|Болгария
Болгарська поліція ідентифікувала 15 футбольних фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів під час матчу Болгарія-Англія у Софії 14 жовтня.
Про це повідомляє ВВС, передає Еспресо.
Шість з них арештовані, щодо дев'ятьох триває слідство. Трьох фанів розшукують.
Під час матчу, що завершився для Болгарії поразкою 0:6, група болгарських фанів підіймала руки у нацистському вітанні, зображувала мавп та викрикувала образи на адресу темношкірих гравців збірної Англії.
УЄФА підтвердила, що висунула чотири обвинувачення футбольному союзу Болгарії у зв'язку з расистським інцидентом.
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