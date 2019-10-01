Трьох американських дипломатів зняли з поїзда "Ненокса - Сєвєродвінск" (Архангельська область), запідозривши в порушенні правил перебування іноземців в РФ.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Інцидент стався 14 жовтня", - повідомив співрозмовник агентства.

За даними ЗМІ, американських дипломатів підозрюють в адміністративному злочині, передбаченому п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ( "Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування (проживання) в Російській Федерації").

При цьому агентство уточнило, що Сєвєродвінск - місто з регламентованим відвідуванням для іноземних громадян.

Нагадаємо, нещодавно американська преса повідомляла, що хоча офіційною причиною висилки майже трьох дюжин російських дипломатів із США в грудні 2016 року назвали втручання Росії в президентські вибори США, насправді російських дипломатів підозрювали в шпигунстві.