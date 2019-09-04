Європарламент відклав початок роботи нової Єврокомісії

09:45 17.10.2019   Украина

Європейський парламент вирішив на місяць відкласти початок роботи нового складу Єврокомісії, яка мала стартувати 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, запропоновані екс-міністеркою оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн, яка має очолити Європейську комісію.

Тепер фон дер Ляєн має за цей час знайти нові кандидатури від цих країн.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн окреслила перед майбутнім єврокомісаром з питань розширення завдання по прискоренню асоціацію з Україною, а також з Грузією.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що наступний глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що новий склад Єврокомісії може не заробити вчасно через затримки у слуханнях у Європарламенті. За його словами, Єврокомісія не почне працювати до 1 грудня.

Крім того, 10 вересня Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад Європейської комісії. Повідомляється, що в Єврокомісії буде вісім віце-президентів, а також 18 членів комісії.

Відзначимо, Європарламент 16 липня затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 виступили "проти".



Ще на цю тему:

19:25 12.10.2019
Пристайко закликатиме Європу підтримати мирний план Зеленського тиском на Росію
10:10 09.10.2019
Євросоюз готовий постачати газ на південь України через Трансбалканський газопровід
13:15 07.10.2019
«Розворот» України від ЄС є неприпустимим та економічно невигідним - Кулеба
20:01 04.10.2019
ЄС робить у 15-20 разів більше для України, ніж США - спецрадник Єврокомісії
18:30 04.10.2019
Пристайко зустрінеться з очільниками МЗС ЄС в Люксембурзі
16:15 04.10.2019
ЄС переказав Україні 12 млн євро на реформу державного управління
16:45 30.09.2019
До України приїде генсек Ради Європи — депутат
10:30 27.09.2019
У ЄК назвали безпрецедентним розмір своєї допомоги Україні за п'ять років
08:20 25.09.2019
Стратегічний курс України на вступ до ЄС та НАТО незмінний — уряд
09:50 11.09.2019
Нова глава Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною
19:50 04.09.2019
В МЗС прокоментували пропозицію "особливого статусу" для України в ЄС
13:20 04.09.2019
Президент Словенії запропонував ЄС надати "особливий статус" Україні і Туреччині
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:01 17.10.2019
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:10 17.10.2019
Болгарська поліція виявила фанів, яких підозрюють в расистських образах англійських футболістів
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 17.10.2019
В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 17.10.2019
В МИД РФ рассказали, что американских дипломатов, прокатившихся по запретной территории, ждет только административное наказание
12:45 17.10.2019
У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди
10:50 17.10.2019
Сили Асада і військові РФ зайняли ключове місто біля кордону з Туреччиною
10:40 17.10.2019
ЮВО: Снайперы учились уничтожать легкобронированную технику противника из крупнокалиберных винтовок
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 17.10.2019
Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 17.10.2019
"Не будьте дурнем": Трамп написав листа Ердогану в перший день операції в Сирії
13:15 17.10.2019
Турция арестовала 24 человека за критику операции в Сирии -- СМИ
12:30 17.10.2019
Ердоган висунув умову для припинення наступу в Сирії
10:30 17.10.2019
Ердоган наступного тижня прилетить у Сочі на зустріч з Путіним
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 17.10.2019
У Миколаєві розпочались українсько-британські військові навчання "Warrior Watcher-2019"
12:15 17.10.2019
МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы
12:01 17.10.2019
Операторы Мариупольского порта за 9 месяцев увеличили перевалку на 2,3%
11:45 17.10.2019
Порт Одесса нарастил перевалку на 17,5% за 9 месяцев
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд