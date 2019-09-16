Українські Island прямують до Одеси

08:15 17.10.2019   Украина

Два патрульних катери Військово-Морських Сил ЗС України “Слов’янськ” та “Старобільськ” типу Island вже прямують до Одеси.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела

У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні.

Напередодні українські екіпажі патрульних катерів “Слов’янськ” та “Старобільськ” завершили 10-тижневу підготовку у Сполучених Штатах.

Розпочалась підготовка 8 липня 2019-го року у Навчальному центрі “Балтимор” Берегової охорони США, що розташований в однойменному місті.

Перед початком навчання у США екіпажі катерів пройшли інтенсивну мовну підготовку в Одесі. Також, в Україні проходили комплексну підготовку з практичним відпрацюванням дій на тренажерах Навчального центру ВМС ЗС України.

Передача двох катерів від Берегової охорони США до ВМС ЗС України відбулась в присутності Президента України 27 вересня 2018 року.

Колишні катери USCGC Cushing (WPB-1321) та USCGC Drummond (WPB-1323) були побудовані на суднобудівній верфі Bollinger Shipyard у штаті Луїзіана, обидва введені до складу Берегової охорони США у 1988 році.

Колишній порт приписки USCGC Cushing (WPB-1321) – Атлантік Біч, штат Північна Кароліна, для USCGC Drummond (WPB-1323) – Маямі Біч, штат Флорида.

По прибуттю патрульних катерів “Слов’янськ” та “Старобільськ” Island, які зараз прямують до Одеси, очікується їх розвантаження та розконсервація після транспортування.

Згодом, у листопаді відбудеться офіційна церемонія зарахування катерів до складу Військово-Морських Сил ЗС України.

Доставка у такий спосіб є найбільш економічно доцільним та практикується не вперше. Аналогічним способом були доставлені катери типу Island до Грузії та Пакистану (їх завантаження на відео):



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