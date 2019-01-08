Експрокурора з Румунії Кьовеші затвердили головним прокурором ЄС
|08:45 17.10.2019
|Румыния
Президент Європейського Парламенту і глави фракцій ЄП схвалили кандидатуру Лаури Кодруци Кьовеші, колишнього антикорупційного прокурора Румунії на посаду головного прокурора ЄС.
Про це передає УНН з посиланням на Європейський парламент.
"Рішення Конференції під керівництвом президента (голова Європарламенту Девіда Сассоли і лідерів політичних груп - ред.) - наступний крок після, досягнутого у вересні, угоди між парламентом і членами комісії з обрання нового європейського прокурора", - сказано в офіційному комюніке ЄП.
Після затвердження Девідом Сассолою і главами політичних сил, Кьовеші очолить прокуратуру ЄС на термін в сім років.
Європейська прокуратура почне функціонувати до кінця 2020 року. Орган розслідуватиме злочини пов'язані з бюджетом ЄС. Йдеться про шахрайство, корупцію або транскордонне шахрайство на суму понад 10 мільйонів євро. Список злочинів може бути розширений в майбутньому, наприклад, тероризмом.
Проте, 5 європейських країн, в даний час не беруть участь у створенні нового органу. Це Швеція, Угорщина, Польща, Ірландія і Данія.
Центральний офіс ЄОКЗР базуватиметься в Люксембурзі разом з Головним прокурором і Колегією прокурорів з усіх країн-учасниць. Вони будуть очолювати щоденні кримінальні розслідування, що проводяться уповноваженими прокурорами у всіх державах-учасницях.
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