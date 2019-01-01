Міністерство оборони Німеччини виділить оборонному відомству України 1,5 млн євро для придбання медичного обладнання.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив у Twitter, передає УНН.

”Nota bene для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: українське і німецьке міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи)”, - повідомив посол.

Нагадаємо, Німеччина з початку конфлікту на сході України надала країні фінансову допомогу майже на 1,4 млрд євро. Зокрема, лише на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було направлено 544 млн євро.