ЮВО: Снайперы учились уничтожать легкобронированную технику противника из крупнокалиберных винтовок
|10:40 17.10.2019
|Ростовская область
Снайперы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в рамках сдачи итоговой проверки успешно выполнили нормативы по уничтожению легкобронированной техники условного противника из крупнокалиберных винтовок АСВК-М «Корд-М» на полигоне Кадамовский в Ростовской области.
Военнослужащим предстояло скрытно добраться до точки боевого применения, создать основную и ложную огневые позиции, произвести маскировку использованием табельных и подручных средств и находиться в засаде, используя различные приборы наблюдения и прицеливания, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Снайперские пары в полевых условиях выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику противника и находящуюся на дальностях до 2 тыс метров.
Особое внимание было уделено разведке целей и определению дальности до них, ведения прицельного огня из новейших снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М «Корд-М» на максимальных дистанциях от 1200 до 2000 метров с открытым и оптическим прицелом в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.
Кроме того, подразделения выполнили задачи по преодолению зараженных участков местности с применением индивидуальных средств РХБ защиты, а также оказали медицинскую помощь условно пострадавшим военнослужащим с дальнейшей их эвакуацией.
К итоговой проверке за 2019 учебный год привлечено 100% личного состава подразделений снайперов 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.
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