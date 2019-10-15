Зато не стреляют: На юго-западе оккупированного Крыма прогремели взрывы / Фото
|22:00 16.10.2019
|Крым
Череда сильных взрывов прогремела рано утром 15 октября в районе села Вилино на западе оккупированного Крыма и стала причиной перекрытого проезда со стороны Евпатории в сторону Севастополя.
Об этом сообщили очевидцы в группе «Автопартнёр Крым» Вконтакте, передает ForPost.
Как поясняется в комментариях подписчиков группы и местных жителей, взрыв прогремел около шести утра и вызвал сильный пожар.
«Взрыв был в 6.10 утра, потом ещё 4 взрыва, машина военная с боеприпасами», - сообщила местная жительница Екатерина П., отметив, что, по слухам, есть пострадавшие.
«Ехал там два часа назад (около 8 утра – прим.). Столб чёрного дыма и открытый огонь перед кольцом со стороны Николаевки, всех разворачивали. Стояла Росгвария, вояки, менты», - сообщил пользователь Александр В.
Из-за взрыва группами ДПС был перекрыт проезд в районе села Вилино. Как сообщают водители, со стороны Евпатории проезд закрыт сразу после кольца-развязки на Севастополь и в районе села Табачного, со стороны Бахчисарая проезд на Вилино закрыт в районе посёлка Отрадное. Проезд в этом районе был перекрыт в течение пяти часов.
Правоохранительные органы и другие силовые структуры воздерживаются от комментариев по факту происшествия. Лишь в республиканском главке МЧС ForPost сообщили:
«По пути загорелся КАМАЗ. Наши сотрудники выезжали на происшествие, произвели ликвидацию открытого огня».
По данным от Центра медицины катастроф, пострадавших при взрыве КАМАЗа нет.
Фото: Вконтакте.
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