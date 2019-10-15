Череда сильных взрывов прогремела рано утром 15 октября в районе села Вилино на западе оккупированного Крыма и стала причиной перекрытого проезда со стороны Евпатории в сторону Севастополя.

Об этом сообщили очевидцы в группе «Автопартнёр Крым» Вконтакте, передает ForPost.

Как поясняется в комментариях подписчиков группы и местных жителей, взрыв прогремел около шести утра и вызвал сильный пожар.

«Взрыв был в 6.10 утра, потом ещё 4 взрыва, машина военная с боеприпасами», - сообщила местная жительница Екатерина П., отметив, что, по слухам, есть пострадавшие.

«Ехал там два часа назад (около 8 утра – прим.). Столб чёрного дыма и открытый огонь перед кольцом со стороны Николаевки, всех разворачивали. Стояла Росгвария, вояки, менты», - сообщил пользователь Александр В.

Из-за взрыва группами ДПС был перекрыт проезд в районе села Вилино. Как сообщают водители, со стороны Евпатории проезд закрыт сразу после кольца-развязки на Севастополь и в районе села Табачного, со стороны Бахчисарая проезд на Вилино закрыт в районе посёлка Отрадное. Проезд в этом районе был перекрыт в течение пяти часов.

Правоохранительные органы и другие силовые структуры воздерживаются от комментариев по факту происшествия. Лишь в республиканском главке МЧС ForPost сообщили:

«По пути загорелся КАМАЗ. Наши сотрудники выезжали на происшествие, произвели ликвидацию открытого огня».

По данным от Центра медицины катастроф, пострадавших при взрыве КАМАЗа нет.

Фото: Вконтакте.