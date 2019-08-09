Для госдач и отелей для элиты в районе Ялты построят пожарную часть
|21:50 16.10.2019
|Крым
Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проекту строительства пожарного депо в ялтинском поселке Оползневое.
Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.
«В новом пожарном депо будет размещаться специализированное пожарно-спасательное подразделение по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров близлежащих поселений», – говорится в сообщении.
Проектная документация предусматривает строительство трехэтажного пожарного депо на два выезда с вертолетной площадкой над кровлей здания. Кроме этого, будет построен контрольно-пропускной пункт, трансформаторная подстанция, пожарные резервуары, дизельная электростанция и другие необходимые объекты.
Территория части будет благоустроена и ограждена. Площадь земельного участка, отведенного под строительство депо, составляет 2 918 кв. м. Планируется, что работы будут финансироваться за счет федерального бюджета.
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