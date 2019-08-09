Специалисты Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по проекту строительства пожарного депо в ялтинском поселке Оползневое.

Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России по оккупированному Крыму, пишет Крыминформ.

«В новом пожарном депо будет размещаться специализированное пожарно-спасательное подразделение по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров близлежащих поселений», – говорится в сообщении.

Проектная документация предусматривает строительство трехэтажного пожарного депо на два выезда с вертолетной площадкой над кровлей здания. Кроме этого, будет построен контрольно-пропускной пункт, трансформаторная подстанция, пожарные резервуары, дизельная электростанция и другие необходимые объекты.

Территория части будет благоустроена и ограждена. Площадь земельного участка, отведенного под строительство депо, составляет 2 918 кв. м. Планируется, что работы будут финансироваться за счет федерального бюджета.