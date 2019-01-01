"Оборонлогистика" открыла новую судоходную линию, связавшую порты Новороссийск (Россия), Тартус (Сирия), Александрия (Египет) и Самсун (Турция).

Об этом говорится в сообщении компании от 16 октября, пишет sudostroenie.info.

По данным транспортной компании, линия предназначена для обслуживания ведомств, предприятий и компаний, заинтересованных в поставках в страны Ближнего Востока. В обратном направлении планируется перевозить сельхозпродукцию и изделия лёгкой промышленности.

Первый рейс по новому маршруту с грузом 4,5 тыс. тонн совершило в конце сентября – начале октября 2019 года сухогрузное судно "Спарта IV". Теплоход доставил промышленное оборудование, продукты питания, строительную и дорожную технику. Продолжительность рейса составила 20 дней.

Фото: Оборонлогистика