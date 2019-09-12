Миллиардные долги российской "оборонки" препятствуют диверсификации ее производств

21:30 16.10.2019   Россия

Президент РФ Владимир Путин отметил высокую закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса и подчеркнул, что это создает препятствия для диверсификации производств "оборонки".
       
"Очевидно, что сдерживающий фактор здесь - большая долговая нагрузка. Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производств, внедрению передовых технологий, кадровому развитию", - сказал Путин на совещании по программе финансового оздоровления организаций ОПК, передает Интерфакс.
       
Путин напомнил, что еще в сентябре на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске была отмечена необходимость улучшения финансового состояния организаций ОПК.
       
"Мы договорились, что этот вопрос будет оперативно и содержательно проработан", - сказал президент РФ.
       
Он обратил внимание на то, что "предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства".
       
Долги по кредитам в российском ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях, решается вопрос о реструктуризации части задолженности, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.
       
"90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), "Уралвагонозавод", в какой-то степени это "Высокоточка" ("Высокоточные комплексы") и "Алмаз-Антей", - сказал Борисов.
       
"Все эти предприятия находятся в разном финансово-экономическом положении. У кого-то есть экспортные заказы, у кого-то нет. Разные ситуации по присутствию на рынке гражданской продукции. Мы будем детально разбираться со структурой кредитного портфеля каждой интегрированной структуры. И для каждой будем предлагать свои сценарии "расчистки" их кредитных историй", - сообщил он.
       
В июле Борисов заявлял, что из-за кредитного портфеля в более чем 2 трлн рублей предприятия ОПК вынуждены "жить впроголодь". По его словам, может быть проведена реструктуризация части задолженности - 600-700 млрд рублей.
      
В интервью изданию Борисов заявил: "Никто не предлагает просто взять и списать все долги. Речь идет скорее о реструктуризации кредитного портфеля".
      
"Например, по части кредитов, на мой взгляд, можно было бы удлинить сроки возврата и, может быть, сделать кредитные каникулы, чтобы предприятия смогли чуть свободнее вздохнуть. Часть кредитов при передаче в "Промсвязьбанк", как это предусмотрено положением об опорном банке для ОПК, действительно можно было бы списать. Возможны разные механизмы: частичное списание, частичная реструктуризация. Возможна докапитализация основных интегрированных структур, если мы найдем аргументы для Минфина", - сказал вице-премьер.
       
"Подобные шаги нужно делать один раз и на длительный период, связывать с программами стратегического развития предприятий ОПК. У директорского корпуса не должно быть соблазна, что спишут все их долги. Я бы сказал так: это проблема, которую не надо замалчивать. Необходимо найти совместно с коллегами - с банковским сообществом, Центробанком, Минфином - оптимальное решение, которое обеспечит финансовую устойчивость и создание условий для динамичного развития предприятий ОПК", - заявил Борисов
       
В августе вице-премьер заявил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) имеет проблемную задолженность в сумме более 350 млрд рублей.



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