ЮНЕСКО на рік продовжила моніторинг в окупованому Криму

21:20 16.10.2019   Крым

ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в анексованому Криму і в 2020 році.

Таке рішення було ухвалене в середу, 16 жовтня, на сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, повідомив у Twitter постпред України при ЮНЕСКО Олег Шамшур, пише Укрінформ.

"Знову ухвалено рішення Виконради ЮНЕСКО щодо моніторингу ситуації в окупованому Криму. Протягом 2019 року моніторингова група Організації вже здійснила два візити в Україну (у сферах інформації і свободи ЗМІ). У 2020 році цю роботу буде продовжено. Дякуємо нашим партнерам за підтримку", - зазначив він.

Як повідомлялось, 30 вересня ЮНЕСКО оприлюднила чергову доповідь генерального директора Організації щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму у сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ, в якій констатовано подальше погіршення ситуації на півострові.

Зокрема, наводяться конкретні факти грубих порушень прав і свобод людини, насамперед українців і кримських татар, фундаментальних принципів і норм Організації, у тому числі з питань забезпечення освітніх і культурних прав, перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків переслідувань і незаконних арештів журналістів.

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення, що розташовані на території півострова. Київ наполягає на належності цих пам'яток українському народові і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник "Херсонес Таврійський" в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення до списку є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.



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