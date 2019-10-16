Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО

21:10 16.10.2019   Румыния

Представниця Сполучених Штатів Роуз Геттемюллер 16 жовтня завершила свою роботу на посаді заступниці генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Альянсу.

Геттемюллер обіймала посаду з жовтня 2016 року. Вона була першою жінкою в 70-річній історії НАТО на посаді заступника генсека.

В останні три роки Геттемюллер допомагала керувати політикою Альянсу щодо Росії та контролю над озброєнням. В НАТО вона також керувала переїздом до нової штаб-квартири Альянсу - одного з найбільших архітектурних проєктів Європи за останні роки - і координувала зусилля НАТО в боротьбі з тероризмом.

"Роуз Геттемюлер як експерт з питань контролю над озброєнням та роззброєння відіграла ключову роль у зміцненні політики оборони та стримування НАТО, модернізації нашого альянсу та підвищенні статусу жінок у мирі та безпеці. Всі ми будемо сумувати за нею", - сказав генсек Єнс Столтенберг.

Із 17 жовтня посаду заступника генсека НАТО обійматиме румунський дипломат Мірча Джоане. Він буде першим заступником генсека з країн Центральної та Східної Європи.

Останнім часом він обіймав посаду президента Аспенського інституту Румунії. Раніше він також був спікером сенату Румунії, міністром закордонних справ та послом Румунії в США.



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