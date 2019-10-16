Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
|21:10 16.10.2019
|Румыния
Представниця Сполучених Штатів Роуз Геттемюллер 16 жовтня завершила свою роботу на посаді заступниці генерального секретаря НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Альянсу.
Геттемюллер обіймала посаду з жовтня 2016 року. Вона була першою жінкою в 70-річній історії НАТО на посаді заступника генсека.
В останні три роки Геттемюллер допомагала керувати політикою Альянсу щодо Росії та контролю над озброєнням. В НАТО вона також керувала переїздом до нової штаб-квартири Альянсу - одного з найбільших архітектурних проєктів Європи за останні роки - і координувала зусилля НАТО в боротьбі з тероризмом.
"Роуз Геттемюлер як експерт з питань контролю над озброєнням та роззброєння відіграла ключову роль у зміцненні політики оборони та стримування НАТО, модернізації нашого альянсу та підвищенні статусу жінок у мирі та безпеці. Всі ми будемо сумувати за нею", - сказав генсек Єнс Столтенберг.
Із 17 жовтня посаду заступника генсека НАТО обійматиме румунський дипломат Мірча Джоане. Він буде першим заступником генсека з країн Центральної та Східної Європи.
Останнім часом він обіймав посаду президента Аспенського інституту Румунії. Раніше він також був спікером сенату Румунії, міністром закордонних справ та послом Румунії в США.
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