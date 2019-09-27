Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника

21:00 16.10.2019   Абхазия

В рамках совместного батальонного тактического учения войск российской военной базы Южного военного округа и Минобороны непризнанной Абхазии расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ» и «Стрела-10» отразили авиационные удары противника по колонне военной техники.

По замыслу учения, механизированная колонна бронетехники совершала марш для смены огневых позиций, в результате чего была демаскирована и подвержена атаке самолетов и вертолетов условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Расчеты ЗРК соединения в условиях радиоэлектронных помех противника осуществили разведку воздушной обстановки с оперативным определением координат целей, после чего произвели их поражение электронными пусками ракет.

Целью совместного БТУ является совершенствование слаженности подразделений и отработка эпизодов современного общевойскового боя.

Всего в БТУ на полигонах Цабал и Нагвалоу в условиях гор и морского побережья Абхазии принимают участие до 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3.



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