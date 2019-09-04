Прокуратура АРК подготовила первый информационный сборник о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

20:50 16.10.2019   Крым

Прокуратура АР Крым подготовила первый информационный сборник о нарушениях прав человека на территории аннексированного полуострова. 

В книге систематизирована и воссоздана хронология событий, которые привели к оккупации Крыма Российской Федерацией. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры АРК, пишет Крымскотатарский рессурсный центр.

"В сборнике систематизированы и воссоздана хронология событий, которые привели к оккупации Крыма Российской Федерацией. Указано ключевые нормы международных договоров, возбудила и продолжает нарушать своими действиями страна-агрессор, а также нормативно-правовые акты Украины, принятые в результате оккупации части территории нашей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в книге проиллюстрировано факты серьезных нарушений норм международного гуманитарного права и нарушений прав человека: умышленные убийства, похищения, пытки, преследования, сотни незаконных обысков и задержаний наших граждан.

"Ориентируясь на новые форматы нашей работы, мы сделали первую попытку продемонстрировать обществу ту реальность, которая имеет место на временно оккупированном полуострове и которую некоторые могут отрицать, но, к сожалению, она находит свое подтверждение в ходе расследования уголовных производств. Разработка этого материала - один из пунктов реализации Стратегии прокуратуры АР Крым в условиях временной оккупации, для обеспечения эффективной внешней и внутренней коммуникации и реализации права знать правду", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.



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