В Україні змінили правила відбору на конкурс "Євробачення"

20:30 16.10.2019   Украина

Телеканал СТБ та "UA: Суспільне мовлення" заявили про старт Національного відбору на "Євробачення-2020". Як повідомляється на сайті "Суспільного", в цьому році були змінені правила участі в конкурсі.

Тепер учасником Національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ з 2014 року, не планує і не анонсує її під час конкурсу та у фінал "Євробачення", а також не в'їжджав на територію окупованого Криму з порушенням законодавства України, пише ZN,UA.

""Євробачення" - особливий пісенний конкурс, він не тільки про музику, а й про можливість представити свою країну в світі. Тому для нас, як для Суспільного мовника України, важливо організувати відбір спільно з СТБ таким чином, щоб представником України був не тільки талановитий і яскравий артист, але і той, хто розуміє цю відповідальність, поділяє позицію і цінності українського суспільства і готовий дотримуватися правил конкурсу; той, хто зможе якнайкраще представити нашу країну на міжнародній арені ", - сказав голова правління "UA: Суспільне мовлення" Зураб Аласанія.

Відзначається також, що в цьому році фінансову підтримку переможця Національного відбору під час підготовки і поїздки на "Євробачення" бере на себе "Суспільне".

Національний відбір, як і раніше, буде складатися з трьох етапів: відбір анкет (до 25 грудня), телевізійні півфінали (8 і 15 лютого) та фінал (22 лютого), за результатами якого і буде визначено представника нашої країни на "Євробаченні-2020"

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"Євробачення-2019" відбулося в Тель-Авіві в травні 2019 року. Перемогу на ньому здобув нідерландський співак Дункан Лоуренс, який отримав за результатами голосування 492 бали. На другому місці розмістився представник Італії Мамуд (465 балів), а замикає трійку лідерів Сергій Лазарєв з Росії (369 балів).

Україна відмовилася від участі в "Євробаченні" в цьому році. Співачка MARUV (Анна Корсун), яка перемогла у Нацвідборі 23 лютого, відмовилася представляти Україну після вивчення пунктів договору, які вона вважає "кабальними". Співачка, яка гастролює в РФ, заявила, що не бажає бути "битою на політичній арені".

Ім'я представника від України планували оголосити 26 лютогопісля того, як НОТУ і команда MARUV не дійшли згоди щодо умов контракту. Разом з тим, група Freedom Jazz, яка посіла друге місце, відмовилася представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві. Також від участі в конкурсі відмовилася група KAZKA, яка посіла третє місце в Національному відборі.



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