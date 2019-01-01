Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
|20:20 16.10.2019
|Молдова
Госсекретари Министерства экономики и инфраструктуры Ионела Костаки и Александру Соник провели 15 октября встречу с экспертами управления по экономическим и финансовым вопросам Европейской комиссии.
Эксперты совершают визит в Кишинев с 15 по 17 октября 2019 года с целью пересмотра условий второго транша макрофинансовой помощи Молдове, сообщает nokta.md.
В ходе встречи официальные лица обсудили условия, касающиеся компетенции министерства экономики и инфраструктуры. Особое внимание было уделено реформам энергетического сектора, в частности, функциональному разделению трех крупных операторов в секторе природного газа под наблюдением секретариата энергетического сообщества.
Также молдавская сторона отметила, что министерство экономики и инфраструктуры делает все возможное для усиления политики в области энергоэффективности и укрепления местного потенциала управления энергией.
Напомним, что 10 октября 2019 года Европейская комиссия утвердила первый взнос макрофинансовой помощи на сумму 30 млн леев.
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