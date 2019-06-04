Лаборатория технических средств судовождения введена в эксплуатацию в Морском институте Севастопольском государственном университете.

Об этом сообщает пресс-служба университета, пишет sudostroenie.info.



Новый класс укомплектован гироскопическими и магнитными компасами с необходимой периферией, стендом для пеленгования, лагом, эхолотом, приемником GPS/ГЛОНАСС, девиационными приборами, мультимедиа аппаратурой и наглядными пособиями с плакатами.



Лаборатория создана согласно рекомендациям Минтранса РФ и отвечает требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты.



Занятия в новой аудитории планируется начать с ноября 2019 года.





Фото: СевГУ