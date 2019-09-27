Генеральный менеджер крымского курорта Mriya Resort & Spa Самвел Сурханян стал обладателем престижной международной премии World Luxury Hotel Awards 2019.

Об этом сообщила пресс-служба курорта, передает Крыминформ.

«12 октября в Финляндии в отеле Arctic TreeHouse Hotel состоялось награждение победителей ежегодной премии World Luxury Hotel Awards 2019. Генеральный менеджер крымского курорта Mriya Resort & Spa Самвел Сурханян был признан лучшим генеральным менеджером среди управленцев люксовых отелей всего мира и стал обладателем престижной награды. Это первый случай, когда такой награды был удостоен генеральный менеджер российского отеля», – говорится в сообщении.

Путешественники и представители индустрии гостеприимства со всего мира высоко оценили усилия генерального менеджера Mriya Resort & Spa по организации работы персонала на курорте. «Лучшим в мире менеджером становятся только тогда, когда за спиной самая сильная и дружная команда, которая заботится о каждом госте, создает новые возможности для отдыха и развлечений и дарит незабываемые эмоции на всю жизнь», – прокомментировал победу Саруханян.

Международная премия World Luxury Hotel Awards основана в 2006 году. Каждый год на награду претендуют более 2 тысяч отелей. Победителей выбирали 300 тысяч путешественников со всего мира путем голосования. Эта престижная награда вручается за наивысшие достижения в сфере предоставления услуг класса люкс и выражает признание гостей и игроков отрасли со всего мира.

Отель Mriya Resort & Spa, построенный в городском округе Ялты по проекту известного британского архитектора сэра Нормана Фостера, вот уже пятый год радует своих гостей, высоким уровнем сервиса и обилием услуг отдыха и развлечений. Комплекс рассчитан на 425 номеров, в том числе 17 вилл. Территория курорта составляет более 30 га. За последние два года на территории комплекса открылись клиника персонализированной медицины, семейный детский парк «Дримвуд», японский сад, бальнеологический комплекс. В ближайшее время планируется открытие собственного винного парка и сыроварни.