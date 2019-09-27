«Роснефть» второй раз за последние три месяца выйдет на долговой рынок с займами в рублях.

В четверг, 17 октября, крупнейшая добывающая компания России предложит инвесторам 10-летние облигации серии 002P-09 на сумму не менее 15 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке, пишет finanz.ru.

Сбор заявок будет осуществляться с 11.00 до 15.00 мск. Компания ориентирует потенциальных покупателей на доходность не выше 7,15% годовых (ставка первого купона).

Как и во время предыдущего, июльского размещения облигаций, деньги понадобились «Роснефти» накануне крупных выплат по долгу. 21 октября компания должна погасить процентные платежи по 10 выпускам облигаций на общую сумму 10,2 млрд рублей, следует из данных МосБиржи.

31 октября нужно выплатить еще один транш купонов на 1,72 млрд рублей.

В июле для обслуживания долга «Роснефти» требовалось почти вдвое больше - 19,2 млрд рублей. Купонные платежи включали «облигации-гиганты», реализованные «Роснефтью» в декабре 2014 года накануне «черного вторника» и обвала рубля.

Три месяца назад пополнить запасы наличных и расплатиться компании помогли пенсионные накопления россиян. За две недели до выплат «Роснефть» продала на МосБирже 10-летние бонды на 25 млрд рублей. Активными покупателями выступили управляющие компании НПФ, сообщал тогда Газпромбанк, выступавший одним из организаторов сделки.

В первом полугодии «Роснефть» погасила финансовые обязательства на 800 млрд рублей, рассказывал в августе глава компании Игорь Сечин. Эта сумма включает предоплатные контракты. Непосредственно денежный долг «Роснефти», согласно отчету по МСФО, сократился на 480 млрд рублей - 4,25 до 3,77 триллиона рублей.

Впрочем, на погашение долга компании пришлось отдать почти всю подушку наличных: к началу июля она сжалась в 3,3 раза - с 832 до 245 млрд рублей. Запасы наличной валюты рухнули более чем 5 раз и начало третьего квартала составляли менее 2 млрд долларов (111 млрд рублей по курсу).

В результате чистый долг «Роснефти» не сократился, а вырос, отмечают аналитики «Атона» - с 41,1 до 45,7 млрд долларов.

По итогам второго квартала «Роснефть» получила 135 млрд рублей свободного денежного потока. Он сократился почти на треть, несмотря на то, что в рублях каждый баррель Urals стоил на 4,8% дороже.

В третьем квартале ситуация могла ухудшиться: по данным платежного баланса ЦБ, за июль-сентябрь Россия получила 46,1 млрд долларов от экспорта нефти и нефтепродуктов - на 18%, или 8,2 млрд долларов меньше, чем год назад.