Зенитные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение условных диверсантов и уничтожили воздушные цели в ходе стартовавшего масштабного учения в Северной Осетии.

Расчеты были подняты по тревоге, совершили многокилометровый марш на общевойсковой полигон, где выполнили подготовку к ведению боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения основные силы подверглись авиационному налету условного противника. В заданном районе расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» заняли позиции, развернули боевую технику, выполнили обнаружение, сопровождение и классификацию воздушных целей.

Также были выполнены электронные пуски ракет по воздушным целям. Средства воздушного нападения условного противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ3.

В учении было задействовано более 400 военнослужащих и около 60 единиц боевой и специальной техники.

Тактическое учение носит плановый характер и проводится в рамках контрольной проверки за 2019 год.