ЮВО: Зенитчики 58-й общевойсковой армии "отразили атаку" воздушных средств условного противника
|18:50 16.10.2019
|Северная Осетия
Зенитные подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение условных диверсантов и уничтожили воздушные цели в ходе стартовавшего масштабного учения в Северной Осетии.
Расчеты были подняты по тревоге, совершили многокилометровый марш на общевойсковой полигон, где выполнили подготовку к ведению боевых действий, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения основные силы подверглись авиационному налету условного противника. В заданном районе расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» заняли позиции, развернули боевую технику, выполнили обнаружение, сопровождение и классификацию воздушных целей.
Также были выполнены электронные пуски ракет по воздушным целям. Средства воздушного нападения условного противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ3.
В учении было задействовано более 400 военнослужащих и около 60 единиц боевой и специальной техники.
Тактическое учение носит плановый характер и проводится в рамках контрольной проверки за 2019 год.
Ще на цю тему:
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
Минобороны России сымитирует начало ядерной войны в Арктике
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
Стартовали оперативно-тактические учения Росгвардии
ЮВО: Военная авиация на Ставрополье осваивают скрытное преодоление средств ПВО условного противника
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации провели бомбометания
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
ЮВО: Более 3 тысяч военнослужащих подняты по учебной тревоге в рамках масштабного учения