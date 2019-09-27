Минобороны России начало масштабные учения в Арктике с использованием стратегических ядерных сил.

В учениях «Гром-2019» задействуют более 12 тысяч человек, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

Будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет; задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

Цель учений - отработка вопросов «применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии», сообщил на брифинге для иностранных атташе врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

Он добавил, что учения носят плановый, сугубо оборонительный характер и имеют целью обучение войск действиям по сдерживанию вероятного противника.

Военные проведут 16 ракетных запусков, рассказал Ильин. Пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.

«Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (SS-29) и баллистической ракеты «Синева» (SS-N-23) по полигону «Кура», - сообщил генерал.

Он отметил, что «на морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования».

Ильин также отметил, что предоставление сведений по подобным учениям не предусмотрено какими-либо международными обязательствами и является добровольным жестом. На брифинге присутствовали около 100 представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран.

По данным Минобороны, учения пройдут с 15 по 17 октября.