Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Армении в ходе совместного российско-армянского двустороннего батальонного тактического учения израсходовали более 2 тысяч боеприпасов.

Танкисты в составе экипажей танков Т-72Б выполняли боевое слаживание, упражнения учебных стрельб, вождение в сложных условиях горно-скалистой местности. Наезд одного экипажа по дорогам различной сложности, в том числе по пересеченной горно-скалистой местности, в среднем составил более 50 км, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие выполняли маневры с выходом во фланг и тыл противника, рейды, а также действовали в тесном взаимодействии с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями, применяя опыт ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Всего в текущем учебном периоде с танкистами проведено 5 тактических учений, более 10 боевых стрельб в составе подразделений, около 30 огневых тренировок с учебными стрельбами в едином замысле разведывательно-ударного (огневого) контура.

Интенсивность боевой подготовки танковых подразделений в летнем периоде 2019 года возросла на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.