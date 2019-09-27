ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
|19:40 16.10.2019
|Армения
Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Армении в ходе совместного российско-армянского двустороннего батальонного тактического учения израсходовали более 2 тысяч боеприпасов.
Танкисты в составе экипажей танков Т-72Б выполняли боевое слаживание, упражнения учебных стрельб, вождение в сложных условиях горно-скалистой местности. Наезд одного экипажа по дорогам различной сложности, в том числе по пересеченной горно-скалистой местности, в среднем составил более 50 км, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военнослужащие выполняли маневры с выходом во фланг и тыл противника, рейды, а также действовали в тесном взаимодействии с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями, применяя опыт ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.
Всего в текущем учебном периоде с танкистами проведено 5 тактических учений, более 10 боевых стрельб в составе подразделений, около 30 огневых тренировок с учебными стрельбами в едином замысле разведывательно-ударного (огневого) контура.
Интенсивность боевой подготовки танковых подразделений в летнем периоде 2019 года возросла на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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