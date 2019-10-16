ГП порт Южный за 10,5 месяцев перевалил плановый годовой объем грузов
|19:30 16.10.2019
|Украина
На Госпредприятии "Морской торговый порт "Южный" к середине октября перевалили 11,68 млн тонн грузов и выполнили годовой план предприятия на 77 дней раньше срока.
Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в ГП МТП Южный.
По данным главной диспетчерской предприятия, 100% планового объема годовой перевалки госстивидор выполнил 15 октября в 20:00.
Всего с начала года на предприятии обработали 197 судов, на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом более 40% обработанных госстивидором судов составили суда типа "кейпсайз" грузовместимостью более 200 тыс тонн.
В общем объеме перевалки ГП МТП Южный 67% составили экспортные грузы - руда, чугун, зернобобовые и продукты их переработки. Еще 33% пришлось на импортные грузы (коксующийся и энергетический уголь), а также транзитные и каботажные грузы.
Номенклатура обрабатываемых госстивидором грузов не изменилась: 75% от общих объемов составили экспортный железо-рудный концентрат и импортный коксующийся уголь.
"Прошлогодний спад производства руды стимулировал порт искать новые грузы. В конце 2018-го предприятие наращивало объемы перевалки чугуна (1,2 млн т/год). В этом году к металлу, зерновым добавились никелевая руда, бетонитовая глина и минеральные удобрения. Всего за счет этих грузов ГП МТП Южный увеличил перевалку более чем на миллион тонн", - отметили на предприятии.
Как сообщалось, в сентябре ГП МТП Южный перевалил 1,628 млн тонн грузов, почти вдвое превысив плановый показатель. Последний раз подобный объем грузоперевалки в порту фиксировали в марте 2014 года, когда госпредприятие перевалило 1,650 млн тонн.
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