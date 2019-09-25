Авиасообщение между Крымом и Ставропольем впервые продлили на осенне-зимний период
|19:20 16.10.2019
|Симферополь
Авиасообщение между оккупированным Россией Симферополем и Минеральными Водами не прекратят по окончании высокого курортного сезона, перелеты будут осуществлять до 25 марта 2020 года.
Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя, пишет ТАСС.
"Прямое авиасообщение между Симферополем и Минеральными Водами впервые будет продлено на весь осенне-зимний период - до 25 марта 2020 года. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Азимут". Перевозчик уже открыл продажу авиабилетов", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, продолжительность полета - около полутора часов, уточняется в пресс-релизе. Ранее полеты в Минеральные воды из Крыма осуществлялись только в весенне-летнем сезоне.
Ще на цю тему:
20:00 10.10.2019
В Севастополе комплекс "Дорожный пристав" успешно ищет в потоке машин водителей-должников
В Севастополе комплекс "Дорожный пристав" успешно ищет в потоке машин водителей-должников
16:00 08.10.2019
Начало движения грузовых поездов по Керченскому мосту начнется на полгода позже заплпнированного
Начало движения грузовых поездов по Керченскому мосту начнется на полгода позже заплпнированного
12:30 08.10.2019
«Крымскую железную дорогу» хотят раздробить на два предприятия
«Крымскую железную дорогу» хотят раздробить на два предприятия
19:30 07.10.2019
"Трасса смерти": Под Белогорском в Крыму в ДТП погиб водитель КамАЗа
"Трасса смерти": Под Белогорском в Крыму в ДТП погиб водитель КамАЗа
20:50 02.10.2019
На крымской трассе «Таврида» большегруз столкнулся с иномаркой
На крымской трассе «Таврида» большегруз столкнулся с иномаркой
19:00 30.09.2019
Подрядчик ремонта дорог в Симферопольском районе переделает 85% уже выполненных работ
Подрядчик ремонта дорог в Симферопольском районе переделает 85% уже выполненных работ
17:01 25.09.2019
Железная дорога Керченского моста построена с расчетом на дальнейшую электрификацию
Железная дорога Керченского моста построена с расчетом на дальнейшую электрификацию