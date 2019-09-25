Авиасообщение между оккупированным Россией Симферополем и Минеральными Водами не прекратят по окончании высокого курортного сезона, перелеты будут осуществлять до 25 марта 2020 года.

Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя, пишет ТАСС.

"Прямое авиасообщение между Симферополем и Минеральными Водами впервые будет продлено на весь осенне-зимний период - до 25 марта 2020 года. Перелеты будет осуществлять авиакомпания "Азимут". Перевозчик уже открыл продажу авиабилетов", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям, продолжительность полета - около полутора часов, уточняется в пресс-релизе. Ранее полеты в Минеральные воды из Крыма осуществлялись только в весенне-летнем сезоне.