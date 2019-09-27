Політика щодо анексованого Криму не змінилася - посол Туреччини

19:10 16.10.2019   Крым

Політика Туреччини щодо незаконної анексії Росією українського Криму не змінилася, країна підтримує територіальну цілісність України.

Про це сказав посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, коментуючи ситуацію навколо участі "депутатів" Держдуми РФ з анексованого Криму у форумі в Стамбулі, повідомляє UkraynaHayat, пише Укрінформ.

"Позиція Туреччини, яка твердо заявила про невизнання анексії у березні 2014 року, не змінилася. Наша позиція така ж, як і раніше. Ми не визнали анексію, наша політика стосовно Криму не змінилася, ми підтримуємо територіальну цілісність України, включаючи Крим та Донбас. Кримськотатарське керівництво також висловило своє занепокоєння цим питанням. Ми також їх поінформували (через Міністерство закордонних справ України) необхідним чином", - сказав посол Туреччини.

Як повідомлялось, раніше речниця МЗС України Катерина Зеленко з посиланням на слова посла Туреччини Гульдере повідомила, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган випадково потиснув руки "депутатам" Держдуми РФ з анексованого Криму, оскільки Анкара не погоджувала списки гостей, які приїхали на форум у Стамбул, де відбулася зустріч.

13 жовтня Туреччина прийняла парламентську делегацію з Російської Федерації, до складу якої увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму - Наталія Поклонська та Руслан Бальбек.

У відповідь на це МЗС України направило ноту протесту Туреччині.



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