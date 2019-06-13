Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту

19:00 16.10.2019   Румыния

Румунія відмовила в екстрадиції до України затриманого у грудні 2017 року колишнього директора "Укрспирту" Михайла Лабутіна.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

"У цій конкретній справі Румунія відмовила у видачі цього підозрюваного на тій підставі, що в Україні є загроза застосування до нього катувань", - сказав він, відповідаючи на запитання, коли відбудеться екстрадиція Лабутіна в Україну.

Касько зазначив, що за час, коли він не курував напрямок міжнародної співпраці Генпрокуратури, результати роботи відомства у питанні екстрадиції незначні.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року в Румунії за підозрою у причетності до вбивства затримали колишнього генерального директора ДП "Укрспирт" Михайла Лабутіна. Він переховувався в цій країні під іншим ім’ям.

Генпрокуратура підозрює Лабутіна у вчиненні злочинів, передбачених ст. 115 (умисне вбивство), ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків).

Раніше Інтерпол оголосив Лабутіна у міжнародний розшук. Він підозрюється у розтраті коштів "Укрспирту" у сумі 172,5 млн гривень і ухиленні від сплати ПДВ на 28,2 млн гривень.



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