Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що наступ Туреччини на північному сході Сирії завершиться, якщо курдські загони в регіоні складуть зброю і вийдуть із запланованої "безпечної зони".

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на Reuters.

Ердоган зазначив, що якщо ця умова не буде виконана, жодна влада не зможе зупинити турецьку операцію.

Президент Туреччини заявив, що найшвидшим рішенням для курдських груп буде здача зброї і вихід з району "до вечора" середи, 16 жовтня.

За його словами, угода буде досягнута, коли буде створена "безпечна зона", і іших варіантів Туреччина не обговорює.

Турецький глава раніше заявляв, що уряд країни не змінить своїх планів, незважаючи навіть на санкції США та ембарго європейських країн на озброєння. "Наша мета зрозуміла, і ми не турбуємося щодо введення яких-небудь санкцій. "Сили народної самооборони" дуже швидко втрачають свої позиції. Наше завдання – витіснити терористів на відстань до 32 км від нашого кордону вглиб Сирії", – заявив Ердоган.

Як повідомлялося раніше, в рамках операції від "терористів" очищено 1200 кв. км території Сирії.

Анкара планує переселити 3,5 мільйона сирійців в безпечну зону, розташовану в 30 км на території Сирії, що простирається від річки Євфрат до іракського кордону, включаючи місто Манбидж.

Нагадаємо, 9 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про початок військової операції "Джерело миру" на північному сході Сирії. Турецьке керівництво планує створити в регіоні буферну "зону безпеки" і переселити туди після вигнання курдів близько 2 млн сирійських біженців. Ця операція стала третьою на території Сирії, їй передували "Щит Євфрату" і "Оливкова гілка".

Євросоюз, НАТО і Ліга Арабських держав засудили Туреччину і закликали Анкару припинити операцію в Сирії.

Президент США Дональд Трамп публічно закликав Ердогана відмовитися від операції проти сирійських курдів і погрожував Туреччині санкціями, віддавши при цьому наказ про виведення американських військовослужбовців з прикордонного регіону. Рада Безпеки ООН не змогла узгодити резолюцію у зв'язку з вторгненням Туреччини в Сирію.