Завершены испытания разработанного турецким ОПК нового ЗРК малой дальности Hisar-A, что позволяет приступить к его серийному производству.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на Daily Sabah.

Как объявил на своей странице в Twitter руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, разработанный компаниями Aselsan и Roketsan ЗРК Hisar-A успешно со 100-процентной точностью поразил мишень в ходе завершающего этапа испытаний.

Серийное производство Hisar-A планируется начать в ближайшее время.

Напомним, Турция 9 октября начала наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Операцию раскритиковали ряд стран и международных организаций. В частности, высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала Турцию остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести только к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.