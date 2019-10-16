Завершены испытания турецкого ракетного комплекса
|18:20 16.10.2019
|Турция
Завершены испытания разработанного турецким ОПК нового ЗРК малой дальности Hisar-A, что позволяет приступить к его серийному производству.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на Daily Sabah.
Как объявил на своей странице в Twitter руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, разработанный компаниями Aselsan и Roketsan ЗРК Hisar-A успешно со 100-процентной точностью поразил мишень в ходе завершающего этапа испытаний.
Серийное производство Hisar-A планируется начать в ближайшее время.
Напомним, Турция 9 октября начала наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами на северо-востоке Сирии. Операцию раскритиковали ряд стран и международных организаций. В частности, высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала Турцию остановить военную операцию в Сирии, поскольку она может привести только к быстрому ухудшению гуманитарной, военной, политической и стратегической ситуации в этой стране.
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