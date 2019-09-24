Проект закона «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» будет рассмотрен уже на ближайших сессиях — сперва пройдут «нулевые чтения», чтобы проработать с законодателями все детали, выслушать возражения и внести правки.

Об этом сообщил врио губернатора оккупированного Россией Севастополя Михаил Развожаев, пишут Примечания.

По его словам, второе чтение состоится 26 ноября, при этом пока что не состоялось даже первое.

Развожаев отметил, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 2020 году составит 57,7 млрд рублей. Общий объем расходов 61,1 млрд рублей.

Из них на социальный блок выделено около 30 млрд рублей, ремонт дорог «съест» еще 11,7 млрд.

Отмечается, что налоговые ставки — ни для физических, ни для юридических лиц — повышаться в 2020 году не будут.

Суммарный доход на три года установлен в размере 208,9 млрд рублей, при этом запланированные расходы составляют 225,9 млрд рублей, таким образом бюджет Севастополя дефицитный.

Основной источник доходов оккупированного Севастополя — безвозмездные поступления. Далее — налоги. Также в доходной части отмечается графа «Сотрудничество с городом Москвой». Оно в 2020 году принесет Севастополю свыше 8 млрд рублей в год. Предусмотрено финансирование более чем 1400 объектов.

Закон о трехлетнем бюджете в декабре 2017 года окончательно разрушил последние остатки взаимопонимания т.н. "парламента Севастополя" и тогдашнего "губернатора" Дмитрия Овсянникова. Этому предшествовал конфликт с принятием бюджета в декабре 2016 года, пишет издание.

При принятии первого трехлетнего бюджета в жизни Севастополя, правительство Севастополя урезало финансирование контрольно-счетной палаты, чьей задачей является проверка и подсчет трат команды губернатора. Также было снижено финансирование аппарата Заксобрания, то есть деятельности рядовых сотрудников.

В свою очередь, депутаты приняли поправку, запрещающую правительству самостоятельно без внесения изменений в закон, и, соответственно, согласования с парламентом, перераспределять средства бюджета.

Овсянников наложил вето на этот вариант закона, взаимные пикировки с трибун продолжились, две ветви власти города еще долго публично переругивались в СМИ.