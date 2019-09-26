Экс-глава горхоза Севастополя Тарасов задержан – источники
|17:45 16.10.2019
|Севастополь
Бывший глава департамента городского хозяйства оккупированного Севастополя Михаил Тарасов задержан силовиками.
Эту информацию ForPost подтвердили источники в силовых структурах оккупантов.
«Проводится проверка», – сообщил собеседник издания. Подробностей пока нет.
Напомним, Тарасов был уволен врио губернатора Михаилом Развожаевым вместе с другими членами команды экс-губернатора Овсянникова 27 сентября 2019 года.
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