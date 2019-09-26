Бывший глава департамента городского хозяйства оккупированного Севастополя Михаил Тарасов задержан силовиками.

Эту информацию ForPost подтвердили источники в силовых структурах оккупантов.

«Проводится проверка», – сообщил собеседник издания. Подробностей пока нет.

Напомним, Тарасов был уволен врио губернатора Михаилом Развожаевым вместе с другими членами команды экс-губернатора Овсянникова 27 сентября 2019 года.