Первую группу жителей Ялты отправили на службу в армию оккупантов по осеннему призыву

17:30 16.10.2019   Крым

Первая группа ялтинских призывников отправилась на сборный пункт в Симферополь в рамках осеннего призыва. 

Как сообщил Крыминформу военный комиссар города полковник Олег Ермилов, в состав группы вошли 15 молодых жителей Ялты, которые после распределения проследуют к местам прохождения воинской службы в различные регионы России.

«По всей стране тысячи призывников ежегодно пополняют ряды Вооружённых сил России. Скоро вы вольетесь в дружный воинский коллектив, где, я уверен, с честью и достоинством будете исполнять возложенные на вас обязанности», – обратился к новобранцам на торжественной церемонии проводов заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов и выразил уверенность, что служба в армии многому научит молодых людей.

Он также передал напутствие от и.о. главы администрации Ивана Имгрунта, который в свою очередь, пригласил призывников встретиться через год и обсудить их дальнейшую судьбу.

По информации Ермилова, всего в этом году в ялтинском регионе планируется призвать на военную службу 140 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Следующая группа ялтинских новобранцев отправится на сборный пункт в Симферополе ориентировочно 22 октября.



Ще на цю тему:

22:00 16.10.2019
Зато не стреляют: На юго-западе оккупированного Крыма прогремели взрывы / Фото
17:00 16.10.2019
Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» вышел в Средиземное море
14:45 16.10.2019
В Крыму оценили возможность передачи Украине захваченных кораблей
12:00 16.10.2019
Спецназ ГРУ РФ захоплював Крим: волонтери знайшли нові докази / Фото
10:30 16.10.2019
Построенный для ЧФ "Александрит" перешел в Балтийск для продолжения испытаний
17:01 15.10.2019
В оккупированном Крыму прошли единовременные артиллерийские учения
13:15 15.10.2019
Оккупанты нанесли авиационный удар по наземным целям в Крыму
11:45 15.10.2019
"Кримчанин, чекай Україну". На Покрову на в'їзді до окупованого півострову проводилася роз'яснювальна робота
10:15 15.10.2019
Оккупанты провели в Крыму слет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
09:45 15.10.2019
Малый ракетный корабль «Углич» направляется в оккупированный Севастополь
10:20 14.10.2019
Военнослужащие Черноморского флота оккупантов проводят занятия в школах Симферополя / Фото
18:30 11.10.2019
Летчики МиГ-29 отрабатывают посадки на авианосец в оккупированном Крыму
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
20:40 16.10.2019
Авиакомпания Ryanair объявилf о начале полетов в Армению
19:40 16.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Армении вели огонь в горах
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
18:30 16.10.2019
На острове Самос ожесточенные столкновения мигрантов. Ранены три человека
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 16.10.2019
Расчеты ЗРК «Оса» и «Стрела» ЮВО и Минобороны Абхазии отразили "авиационные удары" противника
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:20 16.10.2019
Еврокомиссия и Молдова обсудили условия второго транша макрофинансовой помощи республике
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
Всі новини країни
Россия Россия
21:40 16.10.2019
"Оборонлогистика" запустила судоходную линию из Новороссийска в Сирию / Фото
21:30 16.10.2019
Миллиардные долги российской "оборонки" препятствуют диверсификации ее производств
19:50 16.10.2019
Минобороны России сымитирует начало ядерной войны в Арктике
18:50 16.10.2019
ЮВО: Зенитчики 58-й общевойсковой армии "отразили атаку" воздушных средств условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:10 16.10.2019
Дипломат із Румунії замінив представницю США на посаді заступника генсека НАТО
19:00 16.10.2019
Румунія відмовила в екстрадиції колишнього директора Укрспирту
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
Всі новини країни
Турция Турция
18:40 16.10.2019
Ердоган назвав умову завершення військової операції в Сирії
18:20 16.10.2019
Завершены испытания турецкого ракетного комплекса
10:45 16.10.2019
Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину
10:15 16.10.2019
Віцепрезидент США терміново вирушає в Туреччину на переговори по Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
22:00 16.10.2019
Зато не стреляют: На юго-западе оккупированного Крыма прогремели взрывы / Фото
21:50 16.10.2019
Для госдач и отелей для элиты в районе Ялты построят пожарную часть
21:20 16.10.2019
ЮНЕСКО на рік продовжила моніторинг в окупованому Криму
20:50 16.10.2019
Прокуратура АРК подготовила первый информационный сборник о нарушении прав человека в оккупированном Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд