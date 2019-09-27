Первую группу жителей Ялты отправили на службу в армию оккупантов по осеннему призыву
|17:30 16.10.2019
|Крым
Первая группа ялтинских призывников отправилась на сборный пункт в Симферополь в рамках осеннего призыва.
Как сообщил Крыминформу военный комиссар города полковник Олег Ермилов, в состав группы вошли 15 молодых жителей Ялты, которые после распределения проследуют к местам прохождения воинской службы в различные регионы России.
«По всей стране тысячи призывников ежегодно пополняют ряды Вооружённых сил России. Скоро вы вольетесь в дружный воинский коллектив, где, я уверен, с честью и достоинством будете исполнять возложенные на вас обязанности», – обратился к новобранцам на торжественной церемонии проводов заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов и выразил уверенность, что служба в армии многому научит молодых людей.
Он также передал напутствие от и.о. главы администрации Ивана Имгрунта, который в свою очередь, пригласил призывников встретиться через год и обсудить их дальнейшую судьбу.
По информации Ермилова, всего в этом году в ялтинском регионе планируется призвать на военную службу 140 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Следующая группа ялтинских новобранцев отправится на сборный пункт в Симферополе ориентировочно 22 октября.
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