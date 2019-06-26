Черноморский флот получит два новых гидрографических катера
|17:15 16.10.2019
|Россия
Два больших гидрографических катера «Борис Слободник» и «Борис Козицкий» в конце ноября прибудут в Новороссийск для завершения испытаний и включения в состав Черноморского флотастраны-агрессора.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает Крыминформ.
«Два новейших больших гидрографических катера проекта 23040Г «Борис Козицкий» и «Борис Слободник», построенных на судостроительном заводе «Нижегородский теплоход», прибудут в конце ноября в Новороссийскую военно-морскую базу для завершения испытаний и включения приказом главкома ВМФ России Николая Евменова в состав Черноморского флота», – говорится в сообщении.
Новейший катер «Борис Слободник» будет базироваться в Севастополе, а «Борис Козицкий» – в Новороссийске. Ранее на заводе «Нижегородский теплоход» были построены и спущены на воду два аналогичных судна «Георгий Зима» и «Александр Евланов», которые вошли в состав гидрографической службы Балтийского флота. Планируется, что к 2022 году будет построено еще два катера такого проекта.
Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационно-опасных объектов на глубинах до 400 м, съемки рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 м, доставки личного состава, продовольствия, ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования, а также проведения навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций, лоцманской проводки подводных лодок, крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.
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