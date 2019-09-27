Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» вышел в Средиземное море
|17:00 16.10.2019
|Крым
Патрульный корабль Черноморского флота оккупантов «Василий Быков» проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы и направляется с официальным визитом в греческий порт Пилос.
Прибытие «Василия Быкова» в Пилос запланировано на 19 октября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе визита экипаж российского корабля примет участие в мероприятиях, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения, в рамках которых в Пилосе пройдёт церемония выноса флагов Греции, России, Великобритании и Франции на площадь Трёх адмиралов, историческая реконструкция знаменитого сражения, затем состоится возложение венков к могилам русских моряков, погибших в сражении и литургия в местном кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Сражение объединенных эскадр России, Англии, Франции с османским флотом произошло в Наваринской бухте 20 октября 1827 года. Победа союзников в сражении оказала решающее влияние на подъем национальной борьбы греческого народа за свою независимость.
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