Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
|16:45 16.10.2019
|Грузия
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация, - заявил представленный на должность начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили в парламенте страны.
По его же словам, незаконно размещенные в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе вооруженные силы РФ и их спецслужбы представляют собой значительный вызов для Грузии, сообщает издание Грузия.Online.
«На оккупированных территориях Грузии и вдоль оккупационной линии создалась весьма сложная обстановка и сохранение существующей на местах хрупкой, однако управляемой стабильности является одной из основных частей деятельности службы.
К сожалению, со стороны оккупационных сил РФ в ежедневном режиме осуществляются незаконные действия, в том числе незаконная бордеризация, ограничение права на свободу перемещения, незаконные задержания и т.д. Более того, эти инструменты зачастую используются в качестве рычага воздействия не только на грузинское государство, а и на международное содружество.
Ясным подтверждением этому служат события, развернувшиеся в текущем году в селе Гугутианткари и в селе Чорчана Хашурского муниципалитета; а также дела, связанные с посягательством на жизнь граждан Грузии Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия», - отметил Григол Лилуашвили.
По его же словам, Служба безопасности при поддержке международных партнеров – наблюдательной миссией ЕС, ОБСЕ и ООН продолжает активную работу в направлении сохранения на местах мира и стабильности.
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