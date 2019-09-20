Миколаївський Дослідно-проектний центр кораблебудування, на «Зброя та Безпека 2019» представив проєкт багатофункціональної морської платформи «Кайра-150».

На стенді презентували макет патрульного катеру та плакат із зображеннями інших варіантів катерів на базі цієї платформи: протидиверсійного, шукача мін, берегової охорони, пошуково-рятувального, протипожежного, водолазного, навчального та санітарного, пише Український мілітарний портал.

У залежності від спеціалізації та функціоналу катеру, його корпус може бути виготовлений із сталі, алюмінієво-магнієвого сплаву або композитних матеріалів. Від призначення також залежить склад озброєння та спеціального обладнання.

Короткі тактико-технічні характеристики:

Водотоннажність: 155 т

Довжина: 38 м

Ширина: 7 м

Осадка: 2 м

ГЕУ: дизельна, двовальна

Швидкість: до 27 вуз

Дальність: не менше 1000 миль

Екіпаж: 15+6 осіб

Автономність: 5 діб

Радіотехнічні засоби:

оптико-електронна система (ОЕС) керування вогнем «Sens-2»

ГАС «Simrad»

ОЕС «Flir»

навігаційна РЛС

комплект спеціального зв'язку та апаратури ГМССБ

Озброєння (варіант):

1 х 30-мм АУ

2 х 12,7-мм кулемети

ПЗРК типу «Ігла»

установка постановки пасивних перешкод УППП-20

гіроскопичний заспокоювач хитавиці.



Фото УМП