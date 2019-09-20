Миколаївський проектний центр кораблебудування представив багатофункціональну платформу «Кайра-150» / Фото

16:30 16.10.2019   Украина

Миколаївський Дослідно-проектний центр кораблебудування, на «Зброя та Безпека 2019» представив проєкт багатофункціональної морської платформи «Кайра-150».

На стенді презентували макет патрульного катеру та плакат із зображеннями інших варіантів катерів на базі цієї платформи: протидиверсійного, шукача мін, берегової охорони, пошуково-рятувального, протипожежного, водолазного, навчального та санітарного, пише Український мілітарний портал.

У залежності від спеціалізації та функціоналу катеру, його корпус може бути виготовлений із сталі, алюмінієво-магнієвого сплаву або композитних матеріалів. Від призначення також залежить склад озброєння та спеціального обладнання.

Короткі тактико-технічні характеристики:

Водотоннажність: 155 т
Довжина: 38 м
Ширина: 7 м
Осадка: 2 м
ГЕУ: дизельна, двовальна
Швидкість: до 27 вуз
Дальність: не менше 1000 миль
Екіпаж: 15+6 осіб
Автономність: 5 діб

Радіотехнічні засоби:
оптико-електронна система (ОЕС) керування вогнем «Sens-2»
ГАС «Simrad»
ОЕС «Flir»
навігаційна РЛС
комплект спеціального зв'язку та апаратури ГМССБ

Озброєння (варіант):
1 х 30-мм АУ
2 х 12,7-мм кулемети
ПЗРК типу «Ігла»
установка постановки пасивних перешкод УППП-20
гіроскопичний заспокоювач хитавиці.


Фото УМП



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