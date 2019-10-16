14 октября в Специализированный морской порт Ольвия впервые за последние пять лет приняли судно с импортным углем.

Партия коксующегося угля в объеме 46 284 тонн из порта Норфолк (США) была доставлена судном Navios Gemini, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию администрации порта.

Длина балкера - 229 м, ширина - 32 м, дедвейт - 81704 т. Разгружать его у причала №6 будет госстивидор ГП "Ствивидорная компания Ольвия". Работы планируют завершить до 20 октября. Как выяснил ЦТС, перед заходом в порт Ольвия балкер был частично разгружен на внешнем рейде морского порта Пивденный.

"Одна из главных причин разгрузки углевозов в Николаеве - следствие дефицита глубоководных навалочных терминалов, котрые есть только в порту Пивденный и в настоящий момент работаютс со 100% загрузкой. Грузовладельцам приходится дополнительно тратиться на частичную разгрузку на рейде, чтобы потом осадка судна позволила пройти БДЛК. Дополнительная перегрузочная операция на рейде означает дополнительные расходы для грузовладельцев", - прокомментировал консультант ЦТС-Консалтинг Андрей Исаев.

Ранее сообщалось, что в октябре порт Ольвия принял самое большое судно с начала года. У причала №6 был пришвартован балкер Key Knight длиной 229 м, шириной - 32 м, с максимальной осадкой - 14,4 м и дедвейтом - 82099 т. ГП "Стивидорная компания Ольвия" погрузила на борт судна 26 тыс. т рапса на экспорт.

С начала текущего года порт Ольвия перевалил более 2 млн т грузов, что на 300 тыс. т превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Отметим также, что с 1 июня текущего года РФ ввела очередные торговые ограничения в отношении Украины, предусматривающие, в том числе, запрет на экспорт угля без специальных разрешений. В связи с введенными ограничениями со стороны РФ, холдинг ДТЭК законтрактовал 388 тыс. т угля за границей. В порт Пивденный прибыло уже четыре судна из Колумбии с углем для ТЭС ДТЭК. А стивидоры морского порта Пивденный - ТИС и ГП "Морской торговый порт Южный" - должны будут принять и обработать суда, которые доставят 578,7 тыс. т импортного угля для ПАО "Центрэнерго". Услуги по обработке груза должны быть оказаны в период с 20 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Кроме того, в Мариупольском морском порту возобновилась перевалка импортного коксующегося угля. Уголь поступает из таких стран как Индонезия, США, Австралия и Нидерланды.

Фото с сайта ЦТС.