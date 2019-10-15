На трассе Одесса-Черноморск с опережением почти на месяц возобновилось движение автотранспорта по понтонной переправе через Сухой Лиман.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Администрации морских портов Украины.

ЧАО "Ильичевский судоремонтный завод" с опережением графика завершило плановый ремонт понтонной переправы через Сухой Лиман.

"Удалось выполнить ремонтные работы качественно и с опережением графика. Особенно хочу отметить высокопрофессиональную работу судоремонтников, которые приложили максимум усилий для ускорения ремонтных работ", - отметил начальник службы флота Черноморского филиала ГП "АМПУ" Олег Почивалов.

На понтоне были выполнены работы по ремонту металлоконструкций, механического и электрического оборудования, произведено окрашивание, заменено асфальтовое покрытие и др. Для оптимизации проведения большого объема ремонтных работ специалисты ИСРЗ работали в три смены. Качество выполненных работ подтверждено документами, выданными Регистром судоходства Украины сроком на 5 лет.

В АМПУ отметили, что быстрое проведение ремонта понтона переправы стало возможным благодаря совместным усилиям специалистов АСРЗ, "Укравтодора", Администрации морского порта Черноморск и поддержке Черноморского горсовета и Управления морехозяйственного комплекса, транспорта и связи Одесской облгосадминистрации.

В связи с окончанием срока эксплуатации и необходимостью проведения плановой процедуры осмотра, движение переправе через Сухой Лиман было закрыто 10 сентября, ранее его планировали возобновить 10 ноября 2019 года.

Понтонная переправа через лиман была построена в 1968 году, модернизирована в 1982 году и имеет определенные ограничения относительно движения крупнотоннажного автотранспорта. Каждые пять лет согласно Регистру судоходства Украины она должна выводиться в ремонт.

Тендер на ремонт понтона переправы через Сухой Лиман выиграл крупнейший судоремонтный завод Украины - Ильичевский судо-ремонтный завод (Черноморск).

Напомним, депутаты Одесского облсовета просят 87 млн гривен на достройку моста через Сухой Лиман: с соответствующей просьбой они обратились к президенту, Верховной Раде и Кабмину.