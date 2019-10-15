В России бизнесменам из санкционных списков разрашат жить по особым законам
|16:15 16.10.2019
|Россия
Министерство финансов РФ предложило выделить российские компании и бизнесменов, попавших в санкционные списки, в особую категорию и применять к ним «специальные положения законодательства».
Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов, пишет Медуза.
Предполагается, что для фигурантов санкционных списков будут действовать особые правила в сфере валютного регулирования и контроля, а также раскрытия информации.
Цель законопроекта, пояснили в пресс-службе Минфина, — «систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России».
Речь о создании каких-либо преференций для попавших под санкции не идет, подчеркнули в Минфине.
Весной 2014 года после аннексии Крыма Россией США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан. Санкционные списки неоднократно расширялись, а срок действия ограничительных мер продлевался. Еще один пакет санкций был введен США из-за вмешательства России в американские выборы.
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