Госдума РФ во втором, основном чтении утвердила законопроект о передаче Фонда социального страхования под прямое управление Минфина РФ.

Фонд, собирающий, по данным Счетной палаты РФ, около 60 млрд рублей с месяц, будет использоваться для операций с банковским сектором, сообщает ghall.com.

Свободный остатки фонда (страховой резерв), составлявшие 154,3 млрд рублей на начало 2019 года, поступят под управление Казначейства, которое отправит их на финансовый рынок – в депозиты, сделки репо (кредиты под залог ценных бумаг) и валютные свопы (кредиты под залог иностранной валюты).

В настоящий момент ФСС управляет деньгами самостоятельно, но эта функция несвойственна фонду, что приводит к «недополучению фондом доходов», говорится в пояснительной записке к законопроекту.