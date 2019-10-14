В РФ социальные взносы населения отправят на поддержку банков
|15:30 16.10.2019
|Россия
Госдума РФ во втором, основном чтении утвердила законопроект о передаче Фонда социального страхования под прямое управление Минфина РФ.
Фонд, собирающий, по данным Счетной палаты РФ, около 60 млрд рублей с месяц, будет использоваться для операций с банковским сектором, сообщает ghall.com.
Свободный остатки фонда (страховой резерв), составлявшие 154,3 млрд рублей на начало 2019 года, поступят под управление Казначейства, которое отправит их на финансовый рынок – в депозиты, сделки репо (кредиты под залог ценных бумаг) и валютные свопы (кредиты под залог иностранной валюты).
В настоящий момент ФСС управляет деньгами самостоятельно, но эта функция несвойственна фонду, что приводит к «недополучению фондом доходов», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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