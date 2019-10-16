В Афганистане разбился вертолет российского производства
|15:15 16.10.2019
|Россия
Семь человек погибли при крушении транспортного вертолета российского производства Ми-17 вооруженных сил Афганистана, которое произошло во вторник, 15 октября, на севере страны.
Об этом сообщило агентство Pajwok со ссылкой на заявление представителя афганской армии, передает ghall.com.
По его информации, инцидент произошел в районе Хайратан неподалеку от города Мазари-Шариф, административного центра северной провинции Балх.
Представитель ВС Афганистана добавил, что погибли все находившиеся на борту вертолета, включая четверых членов экипажа.
Ранее очередное ЧП с российским вертолетом произошло в Индонезии
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