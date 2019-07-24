Український політв'язень Олександр Шумков, який утримується в російській колонії, оголосив голодування: вимагає від РФ не використовувати політв'язнів в якості матеріалу для шантажу в переговорах з Україною.

Про це стало відомо з листа Шумкова, яка опублікувала його тітка Людмила Шумкова, пише Центр журналістських розслідувань.

«Щодо переговорів – я так зрозумів, що російська сторона шантажує наших, пов’язуючи питання обміну з відведенням військ і внесенням змін до Конституції України. Тобто, використовує нас і наші життя, як важіль тиску, щоб Україна пішла на потрібні їм поступки», – зазначив Шумков в листі.

Він підкреслив, що немає ніякої реакції на звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової до її російської колезі Тетяні Москалькової з проханням забезпечити дотримання його прав в СІЗО. (Під час зустрічі зі своїм адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного і морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії, крім того, у нього погіршився стан здоров’я).

Політв’язень додав, що сам кілька разів направляв звернення до Москалькової, однак відповіді або будь-якої реакції на них так і не отримав. У листі Шумков також розповідає, що адміністрація колонії продовжує виписувати йому акти за відмови проводити прибирання у дворі, куди ув’язнених виводять на прогулянки. «У зв’язку з цим усім я прийняв рішення з завтрашнього дня (14 жовтня) почати голодовку з вимогою припинити шантаж з використанням нас, ув’язнених на переговорах в мінському і нормандському форматах, ну і щоб нарешті російський омбудсмен відреагувала на мої листи і публічну заяву Денисової. Сподіваюся, що мою позицію почують і інші наші політв’язні в російських в’язницях і підтримають»,- написав він.

Тітка Шумкова звернулася до Денисової з проханням звернути увагу на ситуацію.

У травні 2018 року російський суд виніс обвинувальний вирок громадянину України Олександру Шумкову, якого Слідчий комітет РФ звинуватив в участі в «Правом секторі» і діях, спрямованих «проти інтересів Росії».

У Слідчому комітеті стверджують, що Шумков нібито був активним учасником «Правого сектора» і охоронцем колишнього лідера організації Дмитра Яроша.

Суд визнав українця винним у діях, спрямованих проти «інтересів Росії і її територіальної цілісності», який той здійснював на території України. Таким чином, російські суд, слідство і державне обвинувачення проігнорували той факт, що їх юрисдикція поширюється виключно на територію РФ.

Зокрема, у вересні Шумков брав участь транспортній блокаді Криму. А також нібито був учасником «акцій залякування» жителів Херсонської області, «мітингувальників проти блокади Криму і закликають до відновлення економічних і політичних відносин з Росією».

Проти Шумкова відкрили кримінальну справу ч. 2 ст. 282.2 Кримінального кодексу РФ (участь в екстремістській організації, щодо якої судом прийнято рішення про заборону її діяльності). Оперативний супровід в кримінальній справі здійснювала ФСБ.

За версією командування Чорнобаївської військової частини, солдат-контрактник Шумков самовільно покинув частину. Матері Шумкова про місцезнаходження сина стало відомо від російського Слєдкома, звідки надійшов лист про арешт Олександра у Брянську. В МЗС кажуть, що він сам перетнув кордон з Росією. Версія самого Шумкова, яку Центру журналістських розслідувань переповів його адвокат Фаріт Муртазін: Олександр є дізнавачем прокуратури і його викрала ФСБ біля кордону, де він мав зустрітись з інформатором щодо контрабанди наркотиків у зоні АТО.