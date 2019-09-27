В Крыму оценили возможность передачи Украине захваченных кораблей

14:45 16.10.2019   Крым

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов оценил возможность возвращения Украине кораблей, захваченных в 2018 году в Керченском проливе ФСБ Росссии. 

Свое мнение он высказал в комментарии РИА Новости

По его словам, корабли теоретически могут быть возвращены украинской стороне. "Корабли, как вещественные доказательства по российскому уголовному делу, по моему мнению, как адвоката, теоретически можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин"", — сказал РИА Новости Молохов. 

По его мнению, незаконное задержание крымского сейнера "Норд" должно было быть обжаловано в Морском трибунале в Гамбурге.  

Крымское судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта 2018 года в Азовском море. На сейнере находились 10 членов экипажа – все из Керчи. 



Ще на цю тему:

12:00 16.10.2019
Спецназ ГРУ РФ захоплював Крим: волонтери знайшли нові докази / Фото
10:30 16.10.2019
Построенный для ЧФ "Александрит" перешел в Балтийск для продолжения испытаний
17:01 15.10.2019
В оккупированном Крыму прошли единовременные артиллерийские учения
13:15 15.10.2019
Оккупанты нанесли авиационный удар по наземным целям в Крыму
11:45 15.10.2019
"Кримчанин, чекай Україну". На Покрову на в'їзді до окупованого півострову проводилася роз'яснювальна робота
10:15 15.10.2019
Оккупанты провели в Крыму слет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
09:45 15.10.2019
Малый ракетный корабль «Углич» направляется в оккупированный Севастополь
10:20 14.10.2019
Военнослужащие Черноморского флота оккупантов проводят занятия в школах Симферополя / Фото
18:30 11.10.2019
Летчики МиГ-29 отрабатывают посадки на авианосец в оккупированном Крыму
18:15 11.10.2019
Морская пехота оккупантов провела воздушное десантирование под Севастополем
09:15 11.10.2019
Найближчим часом Росія поверне захоплені біля Керченської протоки кораблі – Пристайко
11:30 10.10.2019
Большинство крымских призывников отправят служить в Россию – военком оккупированного Крыма
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 16.10.2019
В России бизнесменам из санкционных списков разрашат жить по особым законам
15:30 16.10.2019
В РФ социальные взносы населения отправят на поддержку банков
15:15 16.10.2019
В Афганистане разбился вертолет российского производства
14:30 16.10.2019
Десантные катера на воздушной подушке "Зубр" будут модифицированы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 16.10.2019
Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину
10:15 16.10.2019
Віцепрезидент США терміново вирушає в Туреччину на переговори по Сирії
08:15 16.10.2019
Ердоган заявив, що не припинить військову операцію в Сирії, незважаючи на санкції США
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 16.10.2019
Миколаївський проектний центр кораблебудування представив багатофункціональну платформу «Кайра-150» / Фото
16:00 16.10.2019
Порт Ольвия впервые за 5 лет принял судно с импортным углем / Фото
15:45 16.10.2019
На трассе Одесса-Черноморск возобновили движение через понтонную переправу / Видео
15:00 16.10.2019
Український політв’язень Шумков оголосив голодування в російській колонії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд