Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов оценил возможность возвращения Украине кораблей, захваченных в 2018 году в Керченском проливе ФСБ Росссии.

Свое мнение он высказал в комментарии РИА Новости.

По его словам, корабли теоретически могут быть возвращены украинской стороне. "Корабли, как вещественные доказательства по российскому уголовному делу, по моему мнению, как адвоката, теоретически можно было бы передать на ответственное хранение украинской стороне в качестве жеста доброй воли, например, в обмен на суда "Норд" и "Механик Михаил Погодин"", — сказал РИА Новости Молохов.

По его мнению, незаконное задержание крымского сейнера "Норд" должно было быть обжаловано в Морском трибунале в Гамбурге.

Крымское судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта 2018 года в Азовском море. На сейнере находились 10 членов экипажа – все из Керчи.