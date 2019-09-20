Десантные катера на воздушной подушке "Зубр" будут модифицированы

14:30 16.10.2019   Россия

Минобороны России приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр". 

Об этом сообщает Sudostroenie.info/

Первым в очередь на обновление встанет ДКВП "Мордовия" — он получит современные навигационные комплексы, вооружение, а также средства связи и управления.
 
Отметим, что ранее и вовсе планировалось реанимировать строительство судов данного проекта, которые должны были прийти на смену десантным катерам "Дюгонь". 
 
Идеи возобновления строительства были связаны с началом выпуска на НПО "Сатурн" газотурбинных установок.
 
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр": Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз".
 
Водоизмещение — 555 т
Скорость — 60 узл.
Дальность плавания — до 300 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 27 чел.
Десантовместимость — 3 средних танка  / 10 БТР и 140 чел. десанта / 8 БМП и 140 чел. десанта / 500 чел. десанта 
 
Главная энергетическая установка:
 
Тяговый ГГТА  М35-1 (10000 л.с. каждый) — 3 шт.
Нагнетательный ГГТА М35-2 (10000 л.с. каждый) — 2 шт.
Нагнетатель НО10 — 4 шт.
Воздушный винт АВ-98 — 3 шт.
 
Вооружение:
 
Неуправляемое ракетное — 2 х 140 мм корабельные ПУ МС-227 (скрывающиеся)
Артиллерийское — 2 х АУ АК-630M, 30 мм
Радиотехническое — РЛС - 1 х система МР-123-01 ; 1 х ИНС "Горизонт-25" с приемоиндикатором GPS NT-300D.


 
Фото: Sudostroenie.info



Ще на цю тему:

09:40 14.10.2019
Российский сторожевик "Ярослав Мудрый" пополнил запасы в Средиземном море по пути в Индийский океан
13:40 10.10.2019
Минобороны России дополнительно закажет пять средних танкеров / Фото
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
08:30 04.10.2019
"Маршал Устинов" отработал противовоздушную оборону в Средиземном море / Фото
08:30 02.10.2019
"Азовская судоверфь" отремонтировала пограничный сторожевой катер / Фото
18:45 24.09.2019
Модернизация дока 35-го судоремонтного завода для "Адмирала Кузнецова" выполнена на 38%
08:15 24.09.2019
"Каракурты" с "Калибрами" первыми среди боевых кораблей ВМФ получат систему электрообогрева
21:30 20.09.2019
Для Каспийской флотилии хотят создать современную инфраструктуру в Дагестане
18:35 20.09.2019
Фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" продолжили ходовые испытания
09:30 20.09.2019
"Вымпел" спустил на воду четвертого "Грачонка" для Росгвардии
16:15 12.09.2019
Для ВМФ России разрабатывают модернизированную версию носителя "Калибров"
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 16.10.2019
В России бизнесменам из санкционных списков разрашат жить по особым законам
15:30 16.10.2019
В РФ социальные взносы населения отправят на поддержку банков
15:15 16.10.2019
В Афганистане разбился вертолет российского производства
14:30 16.10.2019
Десантные катера на воздушной подушке "Зубр" будут модифицированы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 16.10.2019
Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину
10:15 16.10.2019
Віцепрезидент США терміново вирушає в Туреччину на переговори по Сирії
08:15 16.10.2019
Ердоган заявив, що не припинить військову операцію в Сирії, незважаючи на санкції США
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 16.10.2019
Миколаївський проектний центр кораблебудування представив багатофункціональну платформу «Кайра-150» / Фото
16:00 16.10.2019
Порт Ольвия впервые за 5 лет принял судно с импортным углем / Фото
15:45 16.10.2019
На трассе Одесса-Черноморск возобновили движение через понтонную переправу / Видео
15:00 16.10.2019
Український політв’язень Шумков оголосив голодування в російській колонії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд