Минобороны России приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".

Об этом сообщает Sudostroenie.info/

Первым в очередь на обновление встанет ДКВП "Мордовия" — он получит современные навигационные комплексы, вооружение, а также средства связи и управления.



Отметим, что ранее и вовсе планировалось реанимировать строительство судов данного проекта, которые должны были прийти на смену десантным катерам "Дюгонь".



Идеи возобновления строительства были связаны с началом выпуска на НПО "Сатурн" газотурбинных установок.



Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр": Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз".



Водоизмещение — 555 т

Скорость — 60 узл.

Дальность плавания — до 300 миль

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 27 чел.

Десантовместимость — 3 средних танка / 10 БТР и 140 чел. десанта / 8 БМП и 140 чел. десанта / 500 чел. десанта



Главная энергетическая установка:



Тяговый ГГТА М35-1 (10000 л.с. каждый) — 3 шт.

Нагнетательный ГГТА М35-2 (10000 л.с. каждый) — 2 шт.

Нагнетатель НО10 — 4 шт.

Воздушный винт АВ-98 — 3 шт.



Вооружение:



Неуправляемое ракетное — 2 х 140 мм корабельные ПУ МС-227 (скрывающиеся)

Артиллерийское — 2 х АУ АК-630M, 30 мм

Радиотехническое — РЛС - 1 х система МР-123-01 ; 1 х ИНС "Горизонт-25" с приемоиндикатором GPS NT-300D.





Фото: Sudostroenie.info