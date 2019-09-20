Десантные катера на воздушной подушке "Зубр" будут модифицированы
|14:30 16.10.2019
|Россия
Минобороны России приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Об этом сообщает Sudostroenie.info/
Первым в очередь на обновление встанет ДКВП "Мордовия" — он получит современные навигационные комплексы, вооружение, а также средства связи и управления.
Отметим, что ранее и вовсе планировалось реанимировать строительство судов данного проекта, которые должны были прийти на смену десантным катерам "Дюгонь".
Идеи возобновления строительства были связаны с началом выпуска на НПО "Сатурн" газотурбинных установок.
Малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр": Разработчик проекта — ЦМКБ "Алмаз".
Водоизмещение — 555 т
Скорость — 60 узл.
Дальность плавания — до 300 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 27 чел.
Десантовместимость — 3 средних танка / 10 БТР и 140 чел. десанта / 8 БМП и 140 чел. десанта / 500 чел. десанта
Главная энергетическая установка:
Тяговый ГГТА М35-1 (10000 л.с. каждый) — 3 шт.
Нагнетательный ГГТА М35-2 (10000 л.с. каждый) — 2 шт.
Нагнетатель НО10 — 4 шт.
Воздушный винт АВ-98 — 3 шт.
Вооружение:
Неуправляемое ракетное — 2 х 140 мм корабельные ПУ МС-227 (скрывающиеся)
Артиллерийское — 2 х АУ АК-630M, 30 мм
Радиотехническое — РЛС - 1 х система МР-123-01 ; 1 х ИНС "Горизонт-25" с приемоиндикатором GPS NT-300D.
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