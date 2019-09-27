В симферопольском СИЗО №1 умер заключенный.

Как передает РИА «Новый День», 30-летний мужчина неоднократно жаловался на состояние здоровья и, в конце концов, умер от инсульта.

Своевременной медицинской помощи ему не оказали, пишет российское издание, отмечая, что претензий к медицинскому обслуживанию в СИЗО становится всё больше, как и жалоб на избиения арестантов.

В частности, сейчас проводится проверка по жалобе нескольких человек, заявивших, что их избили сотрудники СИЗО «за плохое поведение». Следы побоев зафиксировали члены Общественной наблюдательной комиссии.

В настоящее время в симферопольском СИЗО проводится проверка по факту смерти обвиняемого.

По некоторым данным, умерший не дождался медицинской помощи. Однако в УФСИН России по республике Крым и Севастополю эту версию категорически отрицают.

«13 октября 2019 года, в 19 часов 50 минут, в одной из камер СИЗО-1 обвиняемому 1968 года рождения стало плохо. Во время прибытия сотрудников медицинской части, обвиняемый находился в бессознательном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти обвиняемого не удалось», – сообщается в официальном комментарий ведомства.

В УФСИН утверждают, что погибший мужчина с жалобами на состояние здоровья обращался в марте 2019 года, наблюдался амбулаторно в медицинской части учреждения и получал необходимое лечение; жалоб на медицинское обслуживание от него не поступало.

Провести проверку по факту смерти обвиняемого собирается и Общественная наблюдательная комиссия. По словам председателя крымского ОНК Андрея Козаря, жалобы на ситуацию с медпомощью в крымском СИЗО есть: «Очень много жалоб на неоказание медпомощи, некачественное оказание», – цитирует Козаря «Интерфакс», напоминая, что сегодня на Крымском полуострове всего один следственный изолятор.

Учреждение переполнено почти в 2 раза и требует реконструкции из-за несоответствия режимных корпусов, построенных в 1803 и 1965 году, требованиям уголовно-исполнительного законодательства России. Новый СИЗО планируют построить в течение ближайших 7 лет.

