Стартовали оперативно-тактические учения Росгвардии
|14:00 16.10.2019
|Крым
С 15 по 18 октября Росгвардия проводит оперативно-тактические учения в России, а также в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии, передает Черноморская безопасность.
«В период с 15 по 18 октября под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова пройдет оперативно-тактическое учение», – говорится в сообщении.
В ходе учения военнослужащие отработают задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, террористическими группами и обеспечению общественной и государственной безопасности страны.
Ще на цю тему:
09:30 16.10.2019
ЮВО: Военная авиация на Ставрополье осваивают скрытное преодоление средств ПВО условного противника
ЮВО: Военная авиация на Ставрополье осваивают скрытное преодоление средств ПВО условного противника
10:11 15.10.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации провели бомбометания
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации провели бомбометания
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
09:36 15.10.2019
ЮВО: Более 3 тысяч военнослужащих подняты по учебной тревоге в рамках масштабного учения
ЮВО: Более 3 тысяч военнослужащих подняты по учебной тревоге в рамках масштабного учения
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели