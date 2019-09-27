Стартовали оперативно-тактические учения Росгвардии

14:00 16.10.2019   Крым

С 15 по 18 октября Росгвардия проводит оперативно-тактические учения в России, а также в оккупированном Крыму. 

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии, передает Черноморская безопасность.    

«В период с 15 по 18 октября под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова пройдет оперативно-тактическое учение», – говорится в сообщении.

В ходе учения военнослужащие отработают задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, террористическими группами и обеспечению общественной и государственной безопасности страны.



Ще на цю тему:

09:30 16.10.2019
ЮВО: Военная авиация на Ставрополье осваивают скрытное преодоление средств ПВО условного противника
08:45 16.10.2019
Боевые корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения стрельб
10:41 15.10.2019
ЮВО: Бомбардировщиков уничтожили колонну военной техники условного противника
10:11 15.10.2019
ЮВО: Экипажи вертолетов армейской авиации провели бомбометания
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
09:52 15.10.2019
Россия проведет учения стратегических сил с 213 пусковыми установками РВСН
09:36 15.10.2019
ЮВО: Более 3 тысяч военнослужащих подняты по учебной тревоге в рамках масштабного учения
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
19:40 10.10.2019
Противолодочные корабли оккупантов учатся искать подводную лодку в Черном море
18:40 10.10.2019
ЮВО: На Кубани авиация совершила полеты в сложных метеорологических условиях
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
18:10 10.10.2019
ЮВО: Прошли учения по эвакуации экипажей аварийных кораблей Каспийской флотилии с участием гражданской авиации
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:30 11.10.2019
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 16.10.2019
Греция намерена купить у Франции два фрегата класса Belharra / Фото
14:45 15.10.2019
У таборі для мігрантів в Греції сталися бійки та пожежа
19:45 12.10.2019
Грецька церква визнала ПЦУ
13:15 11.10.2019
Греція закликає НАТО збільшити кількість кораблів в Егейському морі
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:56 15.10.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отрабатывают задачи в горах и на морском побережье
08:37 15.10.2019
ЮВО: В Южной Осетии российская военная база поднята по тревоге в рамках итоговой проверки
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
Всі новини країни
Молдова Молдова
20:45 11.10.2019
У Молдові суд розпорядився арештувати олігарха-втікача Плахотнюка
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 16.10.2019
В России бизнесменам из санкционных списков разрашат жить по особым законам
15:30 16.10.2019
В РФ социальные взносы населения отправят на поддержку банков
15:15 16.10.2019
В Афганистане разбился вертолет российского производства
14:30 16.10.2019
Десантные катера на воздушной подушке "Зубр" будут модифицированы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 15.10.2019
Прем'єром Румунії призначили Людовіка Орбана
20:30 11.10.2019
Президент Румунії заявив, що висуне кандидата в прем'єри до 15 жовтня
10:45 11.10.2019
Румунія вдруге бере участь в ”Nusret 19”
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 16.10.2019
Країни ЄС призупинять експорт зброї в Туреччину
10:15 16.10.2019
Віцепрезидент США терміново вирушає в Туреччину на переговори по Сирії
08:15 16.10.2019
Ердоган заявив, що не припинить військову операцію в Сирії, незважаючи на санкції США
20:45 15.10.2019
Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 16.10.2019
Миколаївський проектний центр кораблебудування представив багатофункціональну платформу «Кайра-150» / Фото
16:00 16.10.2019
Порт Ольвия впервые за 5 лет принял судно с импортным углем / Фото
15:45 16.10.2019
На трассе Одесса-Черноморск возобновили движение через понтонную переправу / Видео
15:00 16.10.2019
Український політв’язень Шумков оголосив голодування в російській колонії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд