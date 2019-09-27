С 15 по 18 октября Росгвардия проводит оперативно-тактические учения в России, а также в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии, передает Черноморская безопасность.

«В период с 15 по 18 октября под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерала армии Виктора Золотова пройдет оперативно-тактическое учение», – говорится в сообщении.

В ходе учения военнослужащие отработают задачи по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, террористическими группами и обеспечению общественной и государственной безопасности страны.