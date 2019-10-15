Российский "Аэрофлот" впервые за десятки лет сократит парк самолетов

12:15 16.10.2019   Россия

Компания “Аэрофлот” сократит в 2019 году парк самолетов.

Как сообщает ghall.com об этом написала газета “Ведомости” со ссылкой на материалы компании. 

Хотя число лайнеров уменьшится всего на два, это станет первым сокращением флота с 2007 года. 

По состоянию на конец 2018 года, у “Аэрофлота” было 253 магистральных судна – 39 дальнемагистральных и 164 среднемагистральных (Airbus и Boeing), а также 50 российских региональных Sukhoi Superjet (SSJ-100). За девять месяцев 2019 года флот компании сократился на четыре судна – получив два дальнемагистральных Boeing 777, “Аэрофлот” вывел из эксплуатации один дальнемагистральный Airbus 330, четыре среднемагистральных Airbus 320/321. Один SSJ-100 сгорел 5 мая в Шереметьево. 

До конца года из парка будут выведены восемь лайнеров – два А330, два А321 и четыре А320. При этом авиаперевозчик получит 10 первых российских SSJ-100 из ста заказанных в 2018 году. Таким образом, парк самолетов “Аэрофлота” по итогам 2019 года составит 251 воздушное судно. Представитель перевозчика заявил газете, что компания сосредоточена на увеличении налета действующего парка. 

Он также заверил, что в 2020 году флот вырастет за счет покупки новейших дальнемагистральных Airbus 350. В планах увеличение парка к 2023 году до 520 судов. В 2007 году “Аэрофлот” сократил флот на пять самолетов – до 78. Тогда из эксплуатации были выведены все Ту-134.



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