Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан оккупированного Крыма изменил название.

Соответствующий указ т.н. "главы республики" Сергея Аксёнова опубликован на портале оккупационного правительства, пишет Крыминформ.

«Переименовать Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым в Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым», – сказано в тексте документа.

Ранее название сменил и профильный комитет Государственного совета Крыма, который по решению т.н. "депутатов парламента второго созыва" теперь имеет название Комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии.