Из названия госкомитета оккупационного правительства Крыма убрали упоминание о депортации
|13:40 16.10.2019
|Крым
Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан оккупированного Крыма изменил название.
Соответствующий указ т.н. "главы республики" Сергея Аксёнова опубликован на портале оккупационного правительства, пишет Крыминформ.
«Переименовать Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым в Государственный комитет по делам межнациональных отношений Республики Крым», – сказано в тексте документа.
Ранее название сменил и профильный комитет Государственного совета Крыма, который по решению т.н. "депутатов парламента второго созыва" теперь имеет название Комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии.
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