На Севморзаводе спустили на воду плавкран ПК-400 "Севастополь" / Фото
|13:20 16.10.2019
|Крым
10 октября в филиале "Севастопольский морской завод" Центра судоремонта "Звёздочка" прошла церемония спуска на воду понтона плавкрана ПК-400 "Севастополь".
Закладка плавкрана "Севастополь" состоялась 24 ноября 2017 года. Судно строится по проекту ЦКБ "Коралл", пишет sudostroenie.info.
Как отмечается в сообщении "Звездочки", строительство плавучих кранов с середины прошлого века было одним из ключевых направлений деятельности Севморзавода. Севастопольские корабелы построили более 70 плавкранов грузоподъёмностью от 50 до 1600 тонн.
ПК-400 "Севастополь" представляет собой тяжёлый несамоходный плавкран понтонного типа с полноповоротным верхним строением (грузоподъёмным устройством).
Плавучий кран ПК-400 – справка
Грузоподъёмность – 400 т
Длина понтона – 64,8 м
Ширина – 25,8 м
Высота – 34,8
Водоизмещение – 2927 т
Фото: ЦС "Звездочка"
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