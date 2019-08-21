10 октября в филиале "Севастопольский морской завод" Центра судоремонта "Звёздочка" прошла церемония спуска на воду понтона плавкрана ПК-400 "Севастополь".

Закладка плавкрана "Севастополь" состоялась 24 ноября 2017 года. Судно строится по проекту ЦКБ "Коралл", пишет sudostroenie.info.

Как отмечается в сообщении "Звездочки", строительство плавучих кранов с середины прошлого века было одним из ключевых направлений деятельности Севморзавода. Севастопольские корабелы построили более 70 плавкранов грузоподъёмностью от 50 до 1600 тонн.

ПК-400 "Севастополь" представляет собой тяжёлый несамоходный плавкран понтонного типа с полноповоротным верхним строением (грузоподъёмным устройством).

Плавучий кран ПК-400 – справка

Грузоподъёмность – 400 т

Длина понтона – 64,8 м

Ширина – 25,8 м

Высота – 34,8

Водоизмещение – 2927 т

Фото: ЦС "Звездочка"